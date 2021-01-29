Adanaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izleÜvey oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyorShow TV Yayın Akışı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?Trabzonspor, Yunan yıldızı Bakasetas'ın transferini resmen açıkladı!Gaziantep Valisi Gül 'maalesef' diyerek açıkladı: Vakalar yükselişe geçtiTRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?FOX TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümde ne olacak?Marmaris'te yaşanan olumsuz hava koşulları faturayı denize kesti!Sadakatsiz'in Derin'i ile Enis Arıkan'dan dans şovu! Programa damga vurdularKandilli'nin ardından Naci Görür'den flaş Marmara depremi açıklaması: Minimum 7,2 büyüklüğünde
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Adanaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

Adanaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Adanaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de Adanaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle konularını araştırıyorlar.

Adanaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Adanaspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Adanaspor, ligde 18 maçta topladığı 21 puan ile 11. sırada yer alıyor. Eskişehirspor ise 18 maçta 4 puan toplayabildi ve ligin son sırasında bulundu. Peki, Adanaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Adanaspor- Eskişehirspor mücadelesi, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda 30 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Emre Malok yönetecek. Emre Malok'un yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Murat Altan üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

ADANASPOR- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Adanaspor: Karacic, İsmail, Donkor, Hakan, Canberk, Celil, Uğurcan, Ergin, Ahmethan, Berkan Fırat, Ozegovic

Eskişehirspor: Melih, Bilal, Mevlüt, Erdal, Bedirhan, Mehmet, Buğra, Talha, Tolga, Sholaja, Berkay,

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Adanaspor-Eskişehirspor maçı da, beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor'dan saat 16.00'da izlenebilir.

ADANASPOR- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Adanaspor- Eskişehirspor arasında oynanacak olan maçı canlı olarak TRT Spor'dan naklen izleyebilirsiniz.

Mücadeleyi canlı olarak izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT