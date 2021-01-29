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Adanaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Adanaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Peki, Adanaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Adanaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Adanaspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Adanaspor, ligde 18 maçta topladığı 21 puan ile 11. sırada yer alıyor. Eskişehirspor ise 18 maçta 4 puan toplayabildi ve ligin son sırasında bulundu. Peki, Adanaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Adanaspor- Eskişehirspor mücadelesi, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda 30 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Emre Malok yönetecek. Emre Malok'un yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Murat Altan üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Adanaspor-Eskişehirspor maçı da, beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor'dan saat 16.00'da izlenebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü
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