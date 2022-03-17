Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adanaspor ile Eyüpspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adanaspor – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ADANASPOR – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adanaspor – Eyüpspor maçı 21 Mart 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANASPOR – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor – Eyüpspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR – EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Adanaspor – Eyüpspor maçını hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Cem Özbay ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Bahadır görev alacak.