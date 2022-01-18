Adanaspor gemileri yaktı! Jorden Ibe'tan sonra Daniel Sturridge bombası!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, transferde bombaları bir bir patlatıyor. Geçtiğimiz günlerde Jorden Ibe'ı kadrosuna katan turuncu-beyazlı ekip dünya yıldızlarını kadrosuna katmaya devam ediyor. Deneyimli ve kalitesini ispatlamış oyuncularla anlaşarak kadrosunu güçlendirmek isteyen Adanaspor, ülkemizde Trabzonspor'un formasını terleten Daniel Sturridge ile de anlaşma sağladı.

IBE'IN ARDINDAN STURRİDGE

Liverpool ve Bournemouth formaları giyen ardından yaşadığı psikolojik sıkıntılar nedeniyle performansı gerileyen Jorden Ibe'ı ikna eden Adanaspor, yapılan görüşmelerin ardından oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmiş ve ardından sözleşme imzalamıştı. Premier Lig yıldızlarıyla görüşmeye devam edene Akdeniz ekibi, Daniel Sturridge ile de 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

YÜKSEK MALİYET YARATMADI

32 yaşındaki yıldızı da kısa süre içerisinde resmi olarak bildirmeye hazırlanan Adanaspor, bu transferler için yüksek bedel de ödemedi. İki oyuncu için yaklaşık olarak 1.5 milyon euro harcayan Adanaspor, Ibe'a 1.5 yıl için 825 bin euro, Sturridge için de 650 bin euro maaş ödeyecek. Performansları merakla beklenen yıldızların takıma uyum sağlaması durumunda Adanaspor'u şampiyonluk potasına sokabileceği ifade ediliyor.