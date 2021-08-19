TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Maçı izlemek isteyenler Adanaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki başlıklarını araştırıyor. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

ADANASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Maç Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler.

Adanaspor - Gençlerbirliği maçının hakemi Alper Akarsu olacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Harun Terin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erhan Kutlu olacak.