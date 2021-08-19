Adanaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Adanaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Adanaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... ADANASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Maç Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. ADANASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA? Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. Adanaspor - Gençlerbirliği maçının hakemi Alper Akarsu olacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Harun Terin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erhan Kutlu olacak. Gençlerbirliği Spor Kulübü