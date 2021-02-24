Adanaspor - Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 23.haftasında Adanaspor, Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyenler de Adanaspor - Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.
Koronavirüs salgının gölgesinde TFF 1. Lig maçları hafta içi sürüyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Hakem Alper Çetin'in düdük çaldığı mücadele 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Mücadele TRT Spor ve Bein Sports MAX HD 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
ADANASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak olan müsabakayı TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
ADANASPOR- GİRESUNSPOR CANLI İZLE
ADANASPOR -GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Adanaspor: Goran Karacic, Isaac Donkor ,Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Atalay Babacan, Celil Yüksel, Uğurcan Yazğılı, İsmail Erdoğan, Ognjen Ozegovic , Ergin Keleş, Ahmethan Köse.
Giresunspor: Onurcan Piri, Mamadou Diarra, Hüsamettin Tut, Hayrullah Bilazer,Mehmet Taş, Michal Nalepa ,Sergen Piçinciol ,Caner Hüseyin Bağ ,Eren Tozlu ,Ibrahima Balde ,Sergio Antonio Da Luiz Junior.