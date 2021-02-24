Son dakika... Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli olduAkdeniz'de korkutan deprem: 4,1 ile sallandı!Masumiyet dizisinin İrem'i kimdir? İrem Orhun kimdir?Gelinim Mutfakta Perde Pilavı tarifi | Perde Pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş fezleke açıklaması!Kemal Belgin'in, Abdülkadir Ömür yorumu Trabzonspor taraftarını çileden çıkardıEski sevgili cinayetine kurban giden Semiha Peker doğum gününde defnedildiTekirdağ'da kaza meydana geldi, sürücü polise zor anlar yaşattıAdanaspor - Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izleAca isminin anlamı nedir, Aca ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Adanaspor - Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

Adanaspor - Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 23.haftasında Adanaspor, Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyenler de Adanaspor - Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Adanaspor - Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

Koronavirüs salgının gölgesinde TFF 1. Lig maçları hafta içi sürüyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Hakem Alper Çetin'in düdük çaldığı mücadele  5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Mücadele TRT Spor ve Bein Sports MAX HD 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

ADANASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak olan müsabakayı TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

ADANASPOR- GİRESUNSPOR CANLI İZLE

ADANASPOR -GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Adanaspor:  Goran Karacic, Isaac Donkor ,Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Atalay Babacan, Celil Yüksel, Uğurcan Yazğılı, İsmail Erdoğan, Ognjen Ozegovic , Ergin Keleş, Ahmethan Köse.

Giresunspor: Onurcan Piri, Mamadou Diarra, Hüsamettin Tut, Hayrullah Bilazer,Mehmet Taş, Michal Nalepa ,Sergen Piçinciol ,Caner Hüseyin Bağ ,Eren Tozlu ,Ibrahima Balde ,Sergio Antonio Da Luiz Junior.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT