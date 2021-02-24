Adanaspor - Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

Koronavirüs salgının gölgesinde TFF 1. Lig maçları hafta içi sürüyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Hakem Alper Çetin'in düdük çaldığı mücadele 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Mücadele TRT Spor ve Bein Sports MAX HD 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

ADANASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak olan müsabakayı TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

ADANASPOR -GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Adanaspor: Goran Karacic, Isaac Donkor ,Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Atalay Babacan, Celil Yüksel, Uğurcan Yazğılı, İsmail Erdoğan, Ognjen Ozegovic , Ergin Keleş, Ahmethan Köse.

Giresunspor: Onurcan Piri, Mamadou Diarra, Hüsamettin Tut, Hayrullah Bilazer,Mehmet Taş, Michal Nalepa ,Sergen Piçinciol ,Caner Hüseyin Bağ ,Eren Tozlu ,Ibrahima Balde ,Sergio Antonio Da Luiz Junior.