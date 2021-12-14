TFF 1. Lig'de futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda Adanaspor ile İstanbulspor takımları karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ADANSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adanaspor - İstanbulspor maçı 16 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor - İstanbulspor maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Adanaspor - İstanbulspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Ali Özer görev alacak.