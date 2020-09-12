Koronavirüs gölgesinde başlayan 2020-2021 futbol sezonunda heyecan devam ediyor. TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bu zorlu mücadele ile birlikte sezona galibiyetle girmek isteyen iki ekipte, maça oldukça iyi hazırlandı. Hazırlık döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi Süper Lig ekipleriyle maçlar yapan İstanbulspor, bu hazırlık maçlarında galibiyet alamamıştı. Peki, Adanaspor - İstanbulspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ADANASPOR - İSTANBULSPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Adanaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadele, 13 Eylül Pazar günü, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Adanaspor'un 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Hakan Karabalcık üstlenecek. Mücadele koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF ile yapılan yayın hakları anlaşmasında TRT, 1. Lig'in tüm yayın haklarını satın almıştı. Böylelikle tüm TFF 1. Lig maçlarını TRT ekranlarından yayınlanacağı duyuruldu. Adanaspor - İstanbulspor maçı da saat 19.00'da TRT Spor ya da TRT Spor 2 kanalından izleyicilerle buluşacak.