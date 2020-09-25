TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftanın oynanacağı ligde haftanın ilk maçı Adanaspor ile Keçiörengücü arasında olacak. Bu sezon lige oldukça iyi başlayan Keçiörengücü, 2'de 2 yaparak 6 puanla lider konumda bulunuyor. Ankara ekibi, Adanaspor deplasmanından da galibiyet çıkararak yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Adanaspor ise 1 galibiyet 1 beraberlik ile ligin 4. sırasında 4 puanla bulunuyor. Peki, Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak mücadele, 25 Eylül Cuma (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda, hakem Koray Gençerler yönetiminde geçecek. Gençerler'in yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Adanaspor ve Keçiörengücü mücadelesi, her hafta olduğu gibi yine TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. Bu yıl TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması, futbolseverleri oldukça sevindirmişti. Karşılaşma aynı zamanda saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.