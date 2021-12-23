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Adanaspor– Kocaelispor canlı izle | Adanaspor– Kocaelispor TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig’in 19.haftasında Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Adanaspor– Kocaelispor canlı izle | Adanaspor– Kocaelispor TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Adanaspor– Kocaelispor canlı izle | Adanaspor– Kocaelispor TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig’de heyecan 19.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Kocaelispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Adanaspor– Kocaelispor canlı izle | Adanaspor– Kocaelispor TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ADANASPOR – KOCAELİSPOR CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Ligin 19.haftasında Adanaspor ile Kocaelispor arasında oynanacak maç, 24 Aralık 2021 Cuma günü Yeni Adana Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ve Mehmet Şengül yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak izlenebilecek. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR – KOCAELİSPOR CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 ADANASPOR İlk 11
18. GORAN KARACIC
12. ISAAC DONKOR
23. EVREN KORKMAZ
69. YOHAN CEDRIC BENJAMIN ROCHE
35. UĞURCAN YAZĞILI
6. YOUSSEF AIT BENASSER
5. CELİL YÜKSEL
77. HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN
90. AHMETHAN KÖSE
99. FIRATCAN ÜZÜM
11. SAMUEL TETTEH
 Yedekler
1. BURAK ÇAPKINOĞLU
30. RÜŞTÜ HANLI
13. HARUN KAYA
3. MUHAMMET ÖMER ÇAKI
20. THOMAS JAN PAUL BRUNS
61. KADİR KELEŞ
70. MUHAMMED FATİH ARDIÇ
94. İBRAHİM AKSU
36. KINGSLEY INNOCENT
 Teknik Sorumlu
SAİT KARAFIRTINALAR
 
 KOCAELİSPOR İlk 11
1. KORCAN ÇELİKAY
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
6. MEHMET TAŞ
12. ATİLA TURAN
15. ALPAY ÇELEBİ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
29. MICHAEL PEREIRA
77. BENHUR KESER
89. YİĞİTALİ BAYRAK
 Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. MEVLÜT ÇELİK
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. İSA NALBANT
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
41. TAHA BATUHAN YAYIKCI
52. DENİZALP ÖZDEMİR
61. TERRENCE LEONARD TISDELL
86. DİLAVER GÜÇLÜ
 Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
Tayfun Altuntaş
Editör
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