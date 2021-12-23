Spor Toto 1.Lig’de heyecan 19.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Kocaelispor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adanaspor– Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ADANASPOR – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Ligin 19.haftasında Adanaspor ile Kocaelispor arasında oynanacak maç, 24 Aralık 2021 Cuma günü Yeni Adana Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ve Mehmet Şengül yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.