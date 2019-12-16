Adanaspor kupa hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Adanaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-beyazlı ekip, bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. İdmanın ilk bölümünde pas çalışan turuncu-beyazlı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu. Bu antrenmanla Alanyaspor hazırlıklarını tamamlayan Çukurova ekibi, kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

17 Aralık Salı günü saat 18.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadında oynanacak olan mücadeleyi İstanbul bölgesinden Mert Güzenge yönetecek.

Kaynak: İHA