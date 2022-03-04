Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adanaspor ile Manisa FK karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adanaspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ADANASPOR – MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adanaspor – Manisa FK maçı 6 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANASPOR – MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor – Manisa FK maçı TRT Avaz kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR – MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Adanaspor – Manisa FK maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Barkın Kara görev alacak.