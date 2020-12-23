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Adanaspor-Menemenspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig erteleme maçında Adanaspor ve Menemenspor karşı karşıya geliyor. Peki, Adanaspor-Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Adanaspor-Menemenspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de Menemenspor'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 9. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Menemenspor karşılaşacak.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Alper Çetin düdük çalacak.

Ligde 11 maçta topladığı 12 puanla 16. sırada bulunan Adanaspor, son 3 maçını kaybetti. Son 4 lig maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Menemenspor, 14 müsabakada ulaştığı 15 puan ve averajla 12. durumda yer alıyor.

Adanaspor'da kırmızı kart cezalısı Uğurcan Yazğılı, Menemenspor'da ise sarı kart cezalısı Rıdvan Koçak yarın forma giyemeyecek.

Menemenspor, geçen sezon Adana'daki müsabakayı 3-1, kendi evindeki mücadeleyi ise 4-2 galip tamamlamıştı.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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