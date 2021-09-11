Adanaspor – Menemenspor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta |Canlı Skor Takip
TFF 1.lig’de Adanaspor takımı ile Menemenspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi canlı izlemek ve takip etmek isteyen izleyiciler Adanaspor – Menemenspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabını arıyor.
Adanaspor – Menemenspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Adanaspor – Menemenspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Adanaspor- Menemenspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Adanaspor-Menemenspor maçı 11.09.2021 tarihinde saat 20:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.
Adanaspor- Menemenspor Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle
Adanaspor– Menemenspor maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.
Adanaspor - Menemenspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Adanaspor – Menemenspor maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Adanaspor - Menemenspor Puan Durumu
Ev sahibi Adanaspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 2 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 14. sırada kendisine yer buldu Rakip Menemenspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 2 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 13. sırada kendisine yer buldu
Adanaspor - Menemenspor Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) ALPER AKARSU düdük çalacak
Adanaspor-MenemensporAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Adanaspor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve -2 averajı bulunuyor Menemenspor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 5 gol gördü ve -3 averajı bulunuyor