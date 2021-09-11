Adanaspor – Menemenspor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta |Canlı Skor Takip

Adanaspor – Menemenspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Adanaspor – Menemenspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Adanaspor- Menemenspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Adanaspor-Menemenspor maçı 11.09.2021 tarihinde saat 20:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Adanaspor- Menemenspor Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle

Adanaspor– Menemenspor maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Yayın

Adanaspor - Menemenspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Adanaspor – Menemenspor maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Adanaspor - Menemenspor Puan Durumu

Ev sahibi Adanaspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 2 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 14. sırada kendisine yer buldu Rakip Menemenspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 2 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 13. sırada kendisine yer buldu

Adanaspor - Menemenspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ALPER AKARSU düdük çalacak

Adanaspor-MenemensporAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Adanaspor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve -2 averajı bulunuyor Menemenspor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 5 gol gördü ve -3 averajı bulunuyor