TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayacak TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Adanaspor ile Menemenspor arasındaki maçla devam edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Adanaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

ADANASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANASPOR - MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Avaz ve Beinsports Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Okur olacak.