Adanaspor-Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün? Akıncı oyuncuları kimdir?23 Aralık Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSUMüge Anlı bugün CANLI İZLE linki 23 Aralık Çarşamba| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE24 Aralık Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSUElektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞMessi rekor kırdı, Barcelona rahat kazandıProf. Dr. Orhan Kural öldü mü? Orhan Kural neden öldü?Kimler KYK borcunu yapılandırabilir? KYK borç yapılandırma kimleri kapsıyor?Galatasaray, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Adanaspor-Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adanaspor-Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig erteleme maçında Adanaspor ve Menemenspor karşı karşıya geliyor. Peki, Adanaspor-Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Adanaspor-Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de Menemenspor'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 9. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Menemenspor karşılaşacak.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Alper Çetin düdük çalacak.

Ligde 11 maçta topladığı 12 puanla 16. sırada bulunan Adanaspor, son 3 maçını kaybetti. Son 4 lig maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Menemenspor, 14 müsabakada ulaştığı 15 puan ve averajla 12. durumda yer alıyor.

Adanaspor'da kırmızı kart cezalısı Uğurcan Yazğılı, Menemenspor'da ise sarı kart cezalısı Rıdvan Koçak yarın forma giyemeyecek.

Menemenspor, geçen sezon Adana'daki müsabakayı 3-1, kendi evindeki mücadeleyi ise 4-2 galip tamamlamıştı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN ÖZETİ

HABERE YORUM KAT