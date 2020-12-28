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Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Adanaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Adanaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 27.12.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Adanaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Adanaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 16:00

Adanaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Cihan Aydın(hakem), Cem Özbay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Turtay(dördüncü Hakem)

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 97. Serhat Tunç, 22. Celil Yüksel, 21. Atalay Babacan, 7. Ömer Çiçek, 99. Ismaeel Rayan, 24. Ergin Keleş

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 39. Cenk Alptekin, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 8. Ahmet Bahçıvan, 19. Adolphe Belem, 5. Umut Sözen, 42. Berkan Fırat, 11. Eren Keleş, 53. Ozan Papaker

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

Atalay Babacan,7.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Furkan Şeker 90+4.dk, Sarı Kart Canberk Dilaver 90+5.dk, Sarı Kart Celil Yüksel 34.dk, Sarı Kart Isaac Donkor 30.dk

Oyundan Çıkanlar

Ergin Keleş 84.dk, Ömer Çiçek 72.dk, Serhat Tunç 88.dk, Atalay Babacan 84.dk

Oyuna Girenler

Ozan Papaker 84.dk, Adolphe Belem 72.dk, Cenk Alptekin 88.dk, Berkan Fırat 84.dk

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 19. Onur Akbay, 3. Abdurrahim Dursun, 14. İshak Çakmak, 25. Selçuk Alibaz, 17. Doğan Can Davas, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 10. Mıckael Franck Pote, 90. Lacına Traore

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 13. Ali Serçek, 11. Erkan Taşkıran, 6. Feyyaz Belen, 12. Mahamadou Ba, 72. Rahmi Anıl Başaran, 22. Hakan Bilgiç, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 27. Mehmet Yiğit

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Doğan Can Davas,22.dk (f), İshak Çakmak,90+5.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Mıckael Franck Pote 62.dk

Oyundan Çıkanlar

Onur Akbay 90+6.dk, Selçuk Alibaz 78.dk, Doğan Can Davas 84.dk, Lacına Traore 46.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Yiğit 90+6.dk, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez 78.dk, Mahamadou Ba 84.dk, Rahmi Anıl Başaran 46.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor169522213329
2Tuzlaspor159332720307
3Samsunspor168622215307
4Altay1592429142915
5Adana Demirspor1584326132813
6Ankara Keçiörengücü1684422122810
7Altınordu168352222270
8İstanbulspor147432415259
9Bursaspor156362826212
10Bandırmaspor166372019211
11Menemenspor16475192219-3
12Ümraniyespor16457162517-9
13Balıkesirspor15438162315-7
14Boluspor15348131813-5
15Akhisarspor15348122213-10
16Adanaspor13337172012-3
17Ankaraspor1523109249-15
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FK Samsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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