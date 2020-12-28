Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Adanaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Adanaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 27.12.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Adanaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın
Adanaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.12.2020 16:00
Adanaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri
Cihan Aydın(hakem), Cem Özbay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Turtay(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 97. Serhat Tunç, 22. Celil Yüksel, 21. Atalay Babacan, 7. Ömer Çiçek, 99. Ismaeel Rayan, 24. Ergin Keleş
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 39. Cenk Alptekin, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 8. Ahmet Bahçıvan, 19. Adolphe Belem, 5. Umut Sözen, 42. Berkan Fırat, 11. Eren Keleş, 53. Ozan Papaker
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
Atalay Babacan,7.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Furkan Şeker 90+4.dk, Sarı Kart Canberk Dilaver 90+5.dk, Sarı Kart Celil Yüksel 34.dk, Sarı Kart Isaac Donkor 30.dk
Oyundan Çıkanlar
Ergin Keleş 84.dk, Ömer Çiçek 72.dk, Serhat Tunç 88.dk, Atalay Babacan 84.dk
Oyuna Girenler
Ozan Papaker 84.dk, Adolphe Belem 72.dk, Cenk Alptekin 88.dk, Berkan Fırat 84.dk
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 19. Onur Akbay, 3. Abdurrahim Dursun, 14. İshak Çakmak, 25. Selçuk Alibaz, 17. Doğan Can Davas, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 10. Mıckael Franck Pote, 90. Lacına Traore
Yedekler
1. Kurtuluş Yurt, 13. Ali Serçek, 11. Erkan Taşkıran, 6. Feyyaz Belen, 12. Mahamadou Ba, 72. Rahmi Anıl Başaran, 22. Hakan Bilgiç, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 27. Mehmet Yiğit
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Goller
Doğan Can Davas,22.dk (f), İshak Çakmak,90+5.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Mıckael Franck Pote 62.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Akbay 90+6.dk, Selçuk Alibaz 78.dk, Doğan Can Davas 84.dk, Lacına Traore 46.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Yiğit 90+6.dk, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez 78.dk, Mahamadou Ba 84.dk, Rahmi Anıl Başaran 46.dk
TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|16
|9
|5
|2
|22
|13
|32
|9
|2
|Tuzlaspor
|15
|9
|3
|3
|27
|20
|30
|7
|3
|Samsunspor
|16
|8
|6
|2
|22
|15
|30
|7
|4
|Altay
|15
|9
|2
|4
|29
|14
|29
|15
|5
|Adana Demirspor
|15
|8
|4
|3
|26
|13
|28
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|16
|8
|4
|4
|22
|12
|28
|10
|7
|Altınordu
|16
|8
|3
|5
|22
|22
|27
|0
|8
|İstanbulspor
|14
|7
|4
|3
|24
|15
|25
|9
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|16
|6
|3
|7
|20
|19
|21
|1
|11
|Menemenspor
|16
|4
|7
|5
|19
|22
|19
|-3
|12
|Ümraniyespor
|16
|4
|5
|7
|16
|25
|17
|-9
|13
|Balıkesirspor
|15
|4
|3
|8
|16
|23
|15
|-7
|14
|Boluspor
|15
|3
|4
|8
|13
|18
|13
|-5
|15
|Akhisarspor
|15
|3
|4
|8
|12
|22
|13
|-10
|16
|Adanaspor
|13
|3
|3
|7
|17
|20
|12
|-3
|17
|Ankaraspor
|15
|2
|3
|10
|9
|24
|9
|-15
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|Eskişehirspor