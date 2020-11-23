Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Adanaspor - Sakaryaspor maçı, günün en dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Adanaspor - Sakaryaspor maçı, günün en dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor.. 2. Lig ekibi Sakaryaspor, kupanın 3. turunda Diyarbekirspor'u 2-0'la geçerek bir üst tura yükselmişti. 1. Lig ekibi Adanaspor ise 68 Aksaray Belediyesini 2-1 geçerek 4. tur yolunu tutmuştu. Adanaspor, son lig maçında mağlup olurken Sakaryaspor, son iki lig maçını kazandı. Peki, Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
ADANASPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında dikkat çeken karşılaşmalardan birisi olan Adanaspor - Sakaryaspor maçı, Salı akşamı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Erhan Kutlu tarafından yönetilecek. Erhan Kutlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Mithat Levent ve Mehmet Şengül üstlenecek.
ADANASPOR - SAKARYASPOR HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Adanaspor - Sakaryaspor maçı da Salı akşamı saat 19.00'da A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor
14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK
15.00 Denizlispor-Turgutluspor
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor
19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor
25 Kasım Çarşamba
13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu
14.30 Altınordu-Çorum FK
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor
26 Kasım Perşembe
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor
17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
19.00 Konyaspor-Manisa FK
21.00 Göztepe-Kırklarelispor