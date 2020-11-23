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Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Adanaspor - Sakaryaspor maçı, günün en dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Adanaspor - Sakaryaspor maçı, günün en dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor.. 2. Lig ekibi Sakaryaspor, kupanın 3. turunda Diyarbekirspor'u 2-0'la geçerek bir üst tura yükselmişti. 1. Lig ekibi Adanaspor ise 68 Aksaray Belediyesini 2-1 geçerek 4. tur yolunu tutmuştu. Adanaspor, son lig maçında mağlup olurken Sakaryaspor, son iki lig maçını kazandı. Peki, Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

ADANASPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında dikkat çeken karşılaşmalardan birisi olan Adanaspor - Sakaryaspor maçı, Salı akşamı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Erhan Kutlu tarafından yönetilecek. Erhan Kutlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Mithat Levent ve Mehmet Şengül üstlenecek. 

ADANASPOR - SAKARYASPOR HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Adanaspor - Sakaryaspor maçı da Salı akşamı saat 19.00'da A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor

14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK

15.00 Denizlispor-Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor

19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 Altınordu-Çorum FK

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor

17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

19.00 Konyaspor-Manisa FK

21.00 Göztepe-Kırklarelispor

Onur Çelik
Spor Editörü


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