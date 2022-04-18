Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Samsunspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Adanaspor - Samsunspor maçı canlı izle | Adanaspor - Samsunspor TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Adanaspor ile Samsunspor arasındaki maç, 21 Nisan 2022 Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Kaan Çalışır ve Ogün Kamacı yapıyor.

ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Adanaspor ile Samsunspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ADANASPOR İLK 11

1. BURAK ÇAPKINOĞLU

5. CELİL YÜKSEL

6. YOUSSEF AIT BENASSER

11. SAMUEL TETTEH

12. ISAAC DONKOR

23. EVREN KORKMAZ

50. AMADOU CISS

69. YOHAN CEDRIC BENJAMIN ROCHE

77. HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN

94. İBRAHİM AKSU

99. FIRATCAN ÜZÜM

SAMSUNSPOR İLK 11

1. NURULLAH ASLAN

2. ALİ ÜLGEN

4. YUNUS EMRE ÇİFT

9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES

10. VUKAN SAVICEVIC

19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU

23. YASİN ÖZTEKİN

28. SONER GÖNÜL

55. HASAN KILIÇ

70. MORYKE FOFANA

88. OSMAN ÇELİK