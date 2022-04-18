Adanaspor - Samsunspor maçı canlı izle | Adanaspor - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında Adanaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Adanaspor - Samsunspor maçı canlı izle | Adanaspor - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Samsunspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Adanaspor - Samsunspor maçı canlı izle | Adanaspor - Samsunspor TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Adanaspor ile Samsunspor arasındaki maç, 21 Nisan 2022 Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Kaan Çalışır ve Ogün Kamacı yapıyor.
ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Adanaspor ile Samsunspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ADANASPOR İLK 11
1. BURAK ÇAPKINOĞLU
5. CELİL YÜKSEL
6. YOUSSEF AIT BENASSER
11. SAMUEL TETTEH
12. ISAAC DONKOR
23. EVREN KORKMAZ
50. AMADOU CISS
69. YOHAN CEDRIC BENJAMIN ROCHE
77. HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN
94. İBRAHİM AKSU
99. FIRATCAN ÜZÜM
SAMSUNSPOR İLK 11
1. NURULLAH ASLAN
2. ALİ ÜLGEN
4. YUNUS EMRE ÇİFT
9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES
10. VUKAN SAVICEVIC
19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU
23. YASİN ÖZTEKİN
28. SONER GÖNÜL
55. HASAN KILIÇ
70. MORYKE FOFANA
88. OSMAN ÇELİK