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Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Pazar günü oynanacak maçlar arasında Adanaspor - Tuzlaspor maçı bulunuyor. Peki, Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 7. hafta maçları başlıyor. Pazar günü oynanacak olan Adanaspor - Tuzlaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Adanaspor ligde, 6 maçta aldığı 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Adana ekibi, ligde 3 maçtır evinde kaybetmiyor. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor ise ligde hiç kaybetmeden namağlup liderliği elinde bulunduruyor. İstanbul ekibi, 2 beraberlik ve 4 galibiyet alarak 14 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Adanaspor - Tuzlaspor karşılaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Adanaspor - Tuzlaspor maçı da 25 Ekim Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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