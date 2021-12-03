TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ADANASPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adanaspor - Tuzlaspor maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANASPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR - TUZLASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Adanaspor - Tuzlaspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Murat Şener ve Mehmet Şengül yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Çağatay Lakot görev alacak.