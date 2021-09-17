TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Adanaspor ile Ümraniyespor takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ADANASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adanaspor - Ümraniyespor maçı 19 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

ADANASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Nurettin Dinçer ve Suat Güz yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Yunus Dursun görev alacak.