Adanaspor yağmur altında çalıştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ikinci devre için Adana'da girdiği kamp çalışmalarını, yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ikinci devre için Adana'da girdiği kamp çalışmalarını, yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, dar alanda çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışma yapan turuncu-beyazlı futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleştirecekleri antrenmanla hazırlıklara devam edecek.
Kaynak: İHA
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