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Adanaspor yarın Balıkesir’e gidiyor

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Balıkesir'e hareket edecek.

Adanaspor yarın Balıkesir’e gidiyor

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Balıkesir'e hareket edecek.

Turuncu-beyazlılar bugün sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Balıkesirspor Baltok - Adanaspor karşılaşmasını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Adanaspor, 9 Ocak Cumartesi günü konaklayacağı otelde son çalışmasını yapıp maç saatini bekleyecek.

Adanaspor yarın Balıkesir’e gidiyor

Adanaspor yarın Balıkesir’e gidiyor

Kaynak: İHA

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