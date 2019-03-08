Adanaspor yarın Balıkesir’e gidiyor
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Balıkesir'e hareket edecek.
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Balıkesir'e hareket edecek.
Turuncu-beyazlılar bugün sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Balıkesirspor Baltok - Adanaspor karşılaşmasını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Adanaspor, 9 Ocak Cumartesi günü konaklayacağı otelde son çalışmasını yapıp maç saatini bekleyecek.
Kaynak: İHA
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