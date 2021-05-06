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Adanaspor - Yıl Port Samsunspor maçı canlı izle | TRT Türk canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 34.haftasında Adananspor ile Yıl Port Samsunspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maçı izlemek isteyenler Adanaspor - Yıl Port Samsunspor maçı canlı izle | TRT Türk canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

Adanaspor - Yıl Port Samsunspor maçı canlı izle | TRT Türk canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Adananspor ,Yıl Port Samsunspor'u  evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Adanaspor - Yıl Port Samsunspor   maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ADANASPOR - YIL PORT SAMSUNSPOR   MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Adananspor , ile Yıl Port Samsunspor arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yeni Adana Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak mücadele  TRT TÜRK'den şifresiz, beIN SPORTS 4 ve kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek. Ayrıca TRT Spor'dan dönüşümlü yayın da yapılacak. 

Mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak  ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. 

ADANASPOR - YIL PORT SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE

Adananspor , ile Yıl Port Samsunspor arasındaki maç, TRT Türk'ten canlı yayınlanacak. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz. 

ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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