Adanaspor - Yıl Port Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1.Lig'in 34.haftasında Adananspor ile Yıl Port Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki Adanaspor - Yıl Port Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Adananspor ,Yıl Port Samsunspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Adanaspor - Yıl Port Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
ADANASPOR - YIL PORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Adananspor , ile Yıl Port Samsunspor arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yeni Adana Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 4 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.