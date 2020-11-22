Adanaspor'da 6 kişi koronavirüse yakalandı!

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'dan 'koronavirüse ilişkin açıklama geldi.

Turuncu-beyazlı kulüp, yapılan testler sonucunda 6 kişide daha koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Adanaspor'dan yapılan açıklama şu şukilde:

"Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 6 kişide daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır."