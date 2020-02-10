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  3. Adanaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Adanaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. İdman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra minyatür kalede ve dar alanda çift kale maç yapan turuncu-beyazlı ekip, antrenmanı yapılan bireysel çalışmalarla tamamladı. Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Adanaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İHA




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