Adanaspor’un hazırlık maçları belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık müsabakaları belli oldu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre hazırlık maç programı şöyle:

23 Temmuz Salı: Adanaspor - Tuzlaspor

29 Temmuz Pazartesi: Adanaspor - Keçiörengücü Spor Kulübü

31 Temmuz Çarşamba: Adanaspor - Fatih Karagümrük Spor Kulübü

5 Ağustos Pazartesi: Adanaspor - İstanbulspor A.Ş.

7 Ağustos Çarşamba: Boluspor - Adanaspor

Hazırlık maçlarının saatlerinin ise ilerleyen günlerde kulübün, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi.

Kaynak: İHA