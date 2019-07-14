Adanaspor’un hazırlık maçları belli oldu
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık müsabakaları belli oldu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre hazırlık maç programı şöyle:
23 Temmuz Salı: Adanaspor - Tuzlaspor
29 Temmuz Pazartesi: Adanaspor - Keçiörengücü Spor Kulübü
31 Temmuz Çarşamba: Adanaspor - Fatih Karagümrük Spor Kulübü
5 Ağustos Pazartesi: Adanaspor - İstanbulspor A.Ş.
7 Ağustos Çarşamba: Boluspor - Adanaspor
Hazırlık maçlarının saatlerinin ise ilerleyen günlerde kulübün, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi.
Kaynak: İHA
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