Adanaspor'un yeni teknik direktörü Yunus Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

TFF 1. Lig'de, sezona bir galibiyet bir beraberlikle giren Adanaspor'da Fatih Akyel teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, Adanaspor'un yeni teknik direktörünün bir dönem takımda forma giymiş olan Yunus Murat Ceylan olduğu belirtildi. Bunun üzerine Adanaspor taraftarları, Yunus Murat Ceylan ismini araştırmaya başladı. Peki, Yunus Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

YUNUS MURAT CEYLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

25 Aralık 1979'da İstanbul'da dünyaya gelen Yunus Murat Ceylan'ın, aslen nereli olduğu bilinmemektedir.

Futbolculuk kariyerine, Nişantaşıspor altyapısında başladı.1998 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Burada genç yaşına rağmen kendine takımda hemen yer edindi ve iki sezon burada düzenli olarak oynadı 2000-01 sezonu için Beşiktaş'a transfer oldu. Burada sezon öncesi kamp dönemine katılsa da sezon başlamadan önce as takım için yeterli bulunmadı ve bir sezonluğuna Darıca Gençlerbirliği'ne kiralandı. Burada sürekli oynama fırsatı buldu fakat, yeni sezonda aynı şekilde Darıca Gençlerbirliği'ne bir sezon daha kiralandı. 2002-03 sezonuna sözleşmesi bittiği için Beşiktaş'tan ayrılıp Manisaspor'a transfer oldu. Daha sonra Diyarbakırspor ve Adanaspor'da oynadı. 2009-10 sezonunun ara transfer döneminden beri Çaykur Rizespor'da oynamaktadır.

2011-12 sezonunun devre arasında İstanbul Güngörenspor'a transfer oldu.

Yunus Murat Ceylan'ın ilk teknik direktörlük deneyimi Adanaspor ile olacak.