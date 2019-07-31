Adapazarı Belediyesi toplu sünnet şöleni yapacak

Adapazarı Belediyesi, geleneksel toplu sünnet şöleni kayıtları sona erdi. 131 çocuğun aileleri ve sevdikleri ile birlikte olacakları sünnet şöleni, 2 Ağustos'ta yapılacak.

Adapazarı Belediyesi, geleneksel sünnet şöleni 2 Ağustos Cuma günü saat 15.00'da Can Düğün Salonunda yapılacak. 6 ile 14 yaş grubundaki çocukların müracaat edebildiği sünnet şöleninde toplam 131 çocuk sünnet edilecek. Sünnet Şöleninde palyaço, oyun grupları, eğlence, pamuk helva ve yüz boyama gibi etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlenecek.

Kaynak: İHA