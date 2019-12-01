Adapazarı Kültür Sanat’tan zengin Aralık takvimi

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kasım ayında yeni bir vizyonla başlatılan kültür sanat sezonunda Aralık ayı takvimi açıklandı.

Aralık ayında 12 başlıkta birçok program kültür ve sanat dostları ile buluşacak. Adapazarı'nın kültür sanat yaşamına önemli derecede katkı sunmayı hedefleyerek çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, ilgi duyan herkesi programlara davet etti.

Şehrin kültür sanat yaşamına katkı sağlamak amaçlı programlar hazırladıklarını dile getiren Başkan Işıksu, "Adapazarı'mız kültür sanat ADA'sı olsun, hemşehrilerimizin keyifle takip edecekleri etkinlikleri programları hazırlayalım istiyoruz. Şehrimizin kültür sanat yaşamına güzel bir katkı sunmak için Aralık ayı içerisinde 12 ayrı program hazırladık. Kültür sanat heyecanımız Aralık ayında artarak devam edecek. Konserden tiyatroya, söyleşi ve imza günlerinden sergilere kadar birçok etkinlikte hemşehrilerimizle beraber olmak istiyoruz. Gelin, bu güzelliği birlikte yaşayalım" dedi.

Kaynak: İHA