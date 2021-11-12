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Adapazarı ne demek, TDK'ya göre Adapazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Adapazarı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Adapazarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Adapazarı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Adapazarı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Adapazarı ne demek, TDK'ya göre Adapazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adapazarı ne demek? Adapazarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Adapazarı kelimesi. Peki Adapazarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Adapazarı nedir, Adapazarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ADAPAZARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adapazarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Adapazarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sakarya iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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