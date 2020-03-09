Adapazarı’nda 135 kulübe sahipsiz hayvanlara hediye edildi

Adapazarı Belediyesi'nin desteğiyle, üniversite öğrencileri ile ilgili dernek ve kulüplerin ortaklaşa düzenlediği kulübe yapma etkinliğinde, 7 saatte 135 kulübe sahipsiz hayvanlara hediye edildi.

Adapazarı Belediyesi'nin desteği ve hayvan severlerin ortak çalışmalarıyla, sahipsiz hayvanlara daha uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla Taşkısığı Mahallesi Besleme Alanında kulübe yapma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Temel İhtiyaç Derneği, Ahtapot Gönüllüleri Derneği, üniversite öğrencileri, SAÜ Genç TEMA, SUBÜ Genç TEMA, SAÜ Doğa ve Hayvanları Koruma Kulübü, Sakarya Genç Kızılay üyeleri ile çok sayıda hayvan sever katıldı.

Etkinliğe katılarak gençlerle birlikte kulübe yapan ve açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu Işıksu, gerçekleştirilen organizasyona emek veren hayvan severlere teşekkür etti. Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu Projesi'yle kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve tüm çalışmaları hayvan severlerle istişareli yürüttüklerini dile getiren Başkan Işıksu, "Sahipsiz hayvanlarla ilgili bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Onlara daha uygun ortam oluşturmak adına çalışmalarımızı hayvan severlerimizin fikirlerini alarak yapıyoruz. Güzel de gelişme sağladık. Desteğimiz sürecek. Bugün burada bizlerle olan tüm hayvan severlerimize de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yedi saat süren etkinlikte sahipsiz hayvanlar için 135 adet kulübe yapıldı. Etkinliğe katılan hayvan severlerin oldukça mutlu olduğu gözlenirken konu ile ilgili düşüncelerini aktaran Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Dernek Başkanı Ramazan Ölçer, "Bizim çok güzel ve özel bir gün. Adapazarı Belediyesi'nin bu alandaki duyarlı ve gayretli çalışmalarından oldukça memnunuz. Mutlu Işıksu Başkanımıza ve ekibine, burada bizlerle olan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA