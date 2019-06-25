Adapazarı'nda ücretsiz yaz okulu yüzme kursu açıldı

SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesince 600 öğrencinin katılımıyla düzenlenen ücretsiz yaz okulu yüzme kursu, törenle açıldı.

Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ilçede yaşayan tüm kesimlere daha faydalı ve etkin hizmetler sunmak için büyük gayretle çalıştıklarını belirtti.

Her alanda çalışmaları güncelleyip ilave faaliyet, yeni yöntem ve vizyonla daha mutlu yarınlar için çalıştıklarını vurgulayan Işıksu, "Yavrularımızın daha güzel bir gelecekle buluşması için eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına destek programları bu anlamda oldukça önemli. Eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal yaşamda yavrularımız en güzel şekilde yetişsin ve Adapazarımıza, milletimize faydalı olsun, hizmet etsin istiyoruz. Böylesi güzel faaliyetlerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz, yavrularımızla hep birlikte mutluluğa kulaç atacağız çünkü biz hemşehrilerimizi, Adapazarı'nı çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından çocuklar, eğitmenler gözetiminde yüzme eğitimi almaya başladı.

Işıksu, etkinliğe katılan aileler ve çocuklarıyla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışa, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Davut Cengiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Salman, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri ve okula kayıt yaptıran 600 öğrencinin aileleri katıldı.

Kaynak: AA