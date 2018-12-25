Adapazarı’nın en iyi fotoğrafları belirlendi

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ve sonuçları belirlenen fotoğraf yarışması için Orhangazi Kültür Merkezi'nde ödül töreni yapılacak.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 9'ncusu düzenlenen fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı 26 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılacak. Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Fotoğraf Sanatçısı Cihat Çavdar, Fotoğraf Sanatçısı-SUBÜ Öğretim Görevlisi Servet Sezgin ve Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emre Kurt" tan oluşan jüri yarışmaya katılan 120 kişi, 539 adet fotoğrafını değerlendirerek dereceye girenleri belirledi.

Yüzlerce fotoğraf arasından yapılan değerlendirmede 1. Eren Erenbilge, 2. Seval Gönül, 3. Ekrem Durmuş olurken, mansiyonlarda ise 1. Ahmet Turan Kural, 2. Hüseyin Can, 3. de Hüseyin Çetin olarak belirlendi. Dereceye giren yarışmacılara, düzenlenecek törende ödüllerinin teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA