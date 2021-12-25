Adaşlık ne demek, TDK'ya göre Adaşlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106090058Diyarbakır Bismil'de korkunç olay! Arkadaşlarının ciddiye almadığı lise öğrencisi Reyhan D. okula getirdiği silahla intihar ettiGaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babası konuştu: O tek canımdı, kızımdan başka kimsem yok2022 İzmir Katip Çelebi Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710051Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'den yürekleri yakan paylaşım: Seni her daim sınırsızca seveceğim.Mükâleme ne demek, TDK'ya göre Mükâleme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Konya Seydişehir'de korkunç olay! 4.kattan düşen Azra Nur Erkan hayatını kaybetti2022 İstanbul Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610388Hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece artacak! O illerde yaşayanlar yağmur, buzlanma ve dona dikkat! İşte 25 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Adaşlık ne demek, TDK'ya göre Adaşlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Adaşlık ne demek, TDK'ya göre Adaşlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Adaşlık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Adaşlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Adaşlık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Adaşlık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Adaşlık ne demek, TDK'ya göre Adaşlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adaşlık ne demek? Adaşlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adaşlık kelimesi. Peki adaşlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adaşlık nedir, adaşlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ADAŞLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adaşlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adaşlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adaş olma, aynı adı taşıma durumu

ADAŞLIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Adaşlık maceraları yalnız bu kadarla bitmez.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT