Adaşlık ne demek, TDK'ya göre Adaşlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adaşlık ne demek? Adaşlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adaşlık kelimesi. Peki adaşlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adaşlık nedir, adaşlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADAŞLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adaşlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adaşlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adaş olma, aynı adı taşıma durumu



ADAŞLIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Adaşlık maceraları yalnız bu kadarla bitmez.

