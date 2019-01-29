Aday gösterilmeyen CHP’li Kesimoğlu: “Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum”

Yerel Seçimlerde CHP Yönetimi tarafından aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum" dedi.

CHP Genel Merkezi 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kırklareli'nin mevcut Belediye Başkanı M. Siyam Kesimoğlu'nun yerine Tuna Soykan'ı aday gösterdi. Bu karara tepki gösteren mevcut belediye başkanı Kesimoğlu, Atatürk Evi önünden Vilayet Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Başkan Kesimoğlu kılıç yarası aldığını ifade ederek, "Genel merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum kabul etmiyorum içime sindiremiyorum" dedi. Kesimoğlu konuşmalarının ardından yaklaşık 3 bin kişi CHP Genel Merkezinin aldığı bu karara karşı yürüdü.

"Kırklareli halkının iradesine ipotek koymayın dedim"

Yürüyüş öncesi konuşan Kesimoğlu, "Ben hayatımın hiçbir aşamasında eğilmedim, diklenmeden dik durdum sadece ve sadece halkımın karşısında yani sizin karşınızda bugün bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Keşke bugün bu güzel tabloyu bu olumsuzlukları önümüze koyanlar da görseller buradan yükselen bu sessiz çığlığı oradan dinleyebilseler. 5 yıldır size gururla hizmet ediyorum ve devam etmek istiyorum. Bu irademi 4 ay önce genel merkez yöneticilerimizi bildirdim ama 4 aydan bu yana gelinen nokta itibarıyla yaşanan sıkıntıların eziyetlerin ne olduğunu hepimiz gördük. Bunu ben hak etmiyorum hele hele Kırklareli halkı olarak siz hiç etmiyorsunuz. Ben sizin temsilcinizim, sizin sesiniz, sizin gözünüzüm. Onun için genel merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum içime sindiremiyorum. Çünkü ben yaşantımın her döneminde demokrasi dedim, halk dedim, hukuk dedim, adalet dedim. Geçmişimde pişmanlık duyabileceğim hiçbir yanlışım yok bu iradeyi ortaya koyarken her zaman olduğu gibi gücümü sizden aldım. Göreve geldiğim günden bugüne kadar periyodik olarak kendimi oto kontrol ile denedim anket firmaları ile ilgili çalışmaları yaptırdım. Kırklareli halkı beni nasıl görüyor diye 2014 yılında sayın genel başkanımız bana bu görevi verdiğinde milletvekilliğini bıraktım geldim aday oldum. Ben demokratım ben demokrasiye inanmış bir insanım. Eğilim yoklaması yapın dedim ev kapı kapı gezin çıkacak olan iradeye saygım var dedim eğer beni de aday yapmayacaksanız söyleyin, benim onurumla oynamayın, Kırklareli halkının iradesine ipotek koymayın dedim. Bugün bu noktaya geldik bir gerçeğin altını çizmek istiyorum mesele Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden Kırklareli Belediye Başkanı olup olmaması meselesi değil. Eğer önümüzdeki seçim 5 yıl daha bu kente hizmet edersem boyum bir karış daha uzamayacak. Bu konuyla ilgili Kırklareli ile örgütümüzün yazılı beyanları sözlü ifadeleri görmezden gelindi o partinin örgütüdür Kırklareli halkı bugün burada Kesimoğlu diyor" diye konuştu.

"Alınan bu kararla da kılıç yarası aldım"

Başkan Kesimoğlu konuşmasının devamında, "Siz bu yanlış değerlendirmeyle Kırklareli halkının iradesine ipotek koydunuz işte buna isyanım. Bunu kabul etmiyorum. 2011 yılında sizler beni yine milletvekili yaptınız. 2014 yılında milletvekilliğini bıraktım. Geldim belediye başkanı oldum. Alınan bu kararla da kılıç yarası aldım. Bir şey söylemiştim. Bu şarkı burada bitmez. Bitmedi de. Bir yerlere gitmeye niyetim yok. Kenara çekilmeye hiç niyetim yok. Benim sizlere sözüm var ben sizlere çok daha güzel hizmetleri getireceğim. Genel merkezimizin yöneticilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kırklareli'yi ve Kırklarelilileri yok sayamazsınız. Bu kararınızı gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Tepkimiz asla partimizin kurumsal kimliğine değil. Hiçbir güç Kırklareli halkının iradesine ipotek koyamaz. Bu yanlış karardan dönme ya da dönmeme genel merkezimizin meselesidir. Onları da göreve davet ediyorum" diyerek vatandaşları CHP Genel merkezine karşı yürüyüşe davet etti.

Konuşmaların ardından binlerce vatandaş CHP Genel Merkezinin adlığı bu karara karşı Atatürk Evi'nin önünden Vilayet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar yürüyüş esnasında genel merkezin verdiği karara karşı sloganlar atarak sonuna kadar Kesimoğlu'nun yanında olduklarını belirttiler.

Vilayet Meydanı'nda yürüyüşün son bulması ile kalabalık dağıldı.

Kaynak: İHA