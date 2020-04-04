Aday mühendislere eğitim

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, aday orman mühendislerini ormancılık faaliyetlerine hazırlamak amacıyla iş başı eğitimi düzenlendi.

Düzenlenen iş başı eğitiminde özellikle, orman idaresi ve planlama, işletme ve pazarlama, silvikültür ile orman zararlıları ile mücadele konuları olmak üzere tüm ormancılık konularında uygulamalı eğitim verildi. Bölge Müdürü Hasan Keskin, yapılan uygulamalı eğitimlerin Aday Orman Mühendisleri için verimli geçmesi dileklerini ileterek, genç mühendislerin gelecekte ülkemiz ve teşkilatımız için hayırlı işler yapmalarına vesile olacağı inancında olduğunu ifade etti.

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Ören Orman İşletme Şefliği sınırlarında yapılan eğitime, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü Mustafa Ertem, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Orman İşletme Şefleri ve aday orman mühendisleri katıldı.

Kaynak: İHA