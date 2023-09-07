Aday öğretmenlere afet ve acil durum motivasyon eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'a yeni atanan aday öğretmenler için "Afet ve Acil Durumlarda Motivasyon ve Destek Eğitimi Semineri" düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Aday öğretmenlere afet ve acil durum motivasyon eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'a yeni atanan aday öğretmenler için "Afet ve Acil Durumlarda Motivasyon ve Destek Eğitimi Semineri" düzenlendi.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen konferansa; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi Destekleme Daire Başkanı Sayın Abdürrahim Yığman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Akbaba, Şanlıurfa İli Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bozan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Uzmanı Ali Arınç ve Adıyaman merkeze atanan 434 aday öğretmen katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal arşının okunmasından sonra Vali Dr. Osman Varol, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi Destekleme Daire Başkanı Abdurrahim Yığman ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalar sonrasında; Mehmet Fatih Akbaba tarafından "Psikolojik Dayanıklılık ve Motivasyon", Bozan Doğan tarafından "Okullarda Psiko-sosyal Destek Hizmetleri, Ali Arınç tarafından "Afet ve Acil Durum Yönetimi" konularında seminerler verilmesiyle son buldu.

Aday öğretmenlere afet ve acil durum motivasyon eğitimi verildi

Aday öğretmenlere afet ve acil durum motivasyon eğitimi verildi

Aday öğretmenlere afet ve acil durum motivasyon eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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