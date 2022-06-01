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Adayların merakla beklediği haberi ÖSYM duyurdu! '2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldı'

ÖSYM, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Adayların merakla beklediği haberi ÖSYM duyurdu! '2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldı'

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

 

ÖSYM duyurdu! '2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldı'

"18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ÖSYM duyurdu! '2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldı'

YKS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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