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  3. Adaylığı reddedildi! Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'ye ilişkin flaş gelişme

Adaylığı reddedildi! Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'ye ilişkin flaş gelişme

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu reddetti.

Adaylığı reddedildi! Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'ye ilişkin flaş gelişme

Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım Pazar günü Sebha'daki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

Muammer Kaddafi'nin rejiminin düşmesinden bu yana ilk defa ortaya çıkan Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor.

HAKKINDA CİNAYET VE PARALI ASKER KULLANMASUÇLAMASIYLA YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında 'cinayet' ve 'paralı asker kullanma' suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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