Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? | Adaylık kaldırma sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak olan Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'na ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Peki Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? | Adaylık kaldırma sınavı ne zamana ertelendi? İşte detaylar...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'na ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Peki Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? | Adaylık kaldırma sınavı ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar.. ADAYLIK KALDIRMA SINAVI ERTELENDİ Mİ? Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu. ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN? 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ertelenen sınavların tarihine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı. 2021 adaylık kaldırma sınavına ilişkin yeni bir tarih bilgisi henüz verilmedi. Tarihler belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... Berkem Temizel Gece Editörü Adaylık Kaldırma Sınavıziya selçukne zamanerteleme