Sahaya çıplak daldı! Granada - Manchester United maçında dikkat çeken anlarBir kadın cinayeti daha, Barakaya götürdüğü sevgilisini öldürüp kayıplara karıştıAdaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? | Adaylık kaldırma sınavı ne zaman?Bursluluk sınavı ertelendi mi? | Bursluluk sınavı ne zamana ertelendi?Aşik isminin anlamı nedir, Aşik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Siirtli gençler Polisi arayarak kavga var dedi gelen polisler şaştı kaldıSon dakika | İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldıSinop’ta ilk okul öğrencilerden polis abilerine anlamlı kutlamaFenerbahçe Beko 67 - 93 Real Madrid | MAÇ SONUCUBaşkan Seçer: Bir delikli kuruş bizim kesemize girmiyor
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? | Adaylık kaldırma sınavı ne zaman?

Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? | Adaylık kaldırma sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak olan Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'na ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Peki Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? | Adaylık kaldırma sınavı ne zamana ertelendi? İşte detaylar...

Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? | Adaylık kaldırma sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'na ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Peki Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? | Adaylık kaldırma sınavı ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar..

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN? 

25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ertelenen sınavların tarihine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

2021 adaylık kaldırma sınavına ilişkin yeni bir tarih bilgisi henüz verilmedi.

Tarihler belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT