Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekilip çekilmeyeceği yönündeki soruya yanıt vererek, "Kardeşim ben siyaset yapmak istiyorum. Peki neden çekileyim siz adayınıza güvenmiyor musunuz? Demokratik bir hak değil mi?" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere odaklanırken en çok konuşulan isimlerden biri Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. 100 bin imza toplayarak aday olma hakkı kazanan İnce, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

Selvi'nin "Çekilmeniz yönünde çağrılar var. Çekilecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Muharrem İnce şöyle konuştu: "Solun 1994’teki yerel seçimlerinden bir travması var. İstanbul seçimlerinde Zülfü Livaneli ve İlhan Kesici birbirine yakın oylar aldılar. Erdoğan aradan sıyrıldı, yüzde 25 oyla seçimi kazandı. Ama o yerel seçimdi, bu genel seçim. O futbol maçıydı, bu basket maçı. Birbirine karıştırmamak lazım. Bu bir. İkincisi ise diyorlar ki Millet İttifakı yüzde 60 alıyor. Bana da yüzde 2-3 veriyorlar. Madem yüzde 60’sınız ben olursam o zaman yüzde 58’le alın. Üçüncüsü ise Gültekin Uysal’a Temel Karamollaoğlu’na gösterdikleri ilgiyi Davutoğlu’na, Babacan’a gösterdikleri saygıyı CHP’nin çocuğu olan bana göstermiyorlar. Ben bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Kardeşim ben siyaset yapmak istiyorum. Peki neden çekileyim siz adayınıza güvenmiyor musunuz? Demokratik bi hak değil mi?"

"BU SEÇİMDEKİ KADAR BEL ALTI VURUŞ GÖRMEDİM"

"Üzerinizde yoğun bir baskı var. Bu sizi bunaltıyor mu?" sorusunu cevaplayan İnce, "Hayır hayır. Ben bunalmam. Ben bu seçimdeki kadar bel altı vuruş hiç görmedim" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİ

Selvi'nin "Kemal Bey ziyaretinize gelirse, çekilmenizi müzakere etmek isterse tavrınız ne olur?" sorusuna yanıt veren İnce, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye’ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİF EDİLDİ Mİ?

"Size cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık önerilirse tavrınız ne olur?" sorusuna yanıt veren İnce şunları kaydetti: "Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım."

"KILIÇDAROĞLU AĞABEYİMDİR, HÜRMET EDERİM AMA SİYASET BAŞKA"

Selvi'nin "Kemal Bey’in ziyaretiyle ilgili olarak “Ağabeyimdir, genel başkanlığımı yapmıştır” şeklindeki sözleriniz Kılıçdaroğlu’nun teklifini kabul edeceğiniz şeklinde yorumlandı" sözleri üzerine değerlendirme yapan İnce, "Kemal Bey benden yaşça büyük. Doğrudur, genel başkanlığımı yaptı. Benim ağabeyimdir. Hürmet ederim. Siyaset başka bir şeydir. Uçakta Karayalçın’la karşılaştık. Karayalçın benim genel başkanımdı. İlgilendim, hürmet ettim. Ben CHP kültürü ile yetişmiş bir insanım. Bu insani bir çizgidir" şeklinde konuştu.

SÖZDE SANATÇILAR İFADESİNDEN GERİ ADIM ATTI

Selvi'nin "Sözde sanatçılar diye tepki gösterdiniz. Sanatçılar da size tepki gösterdi. O ifadeniz biraz maksadını aştı mı? Tepkilere ne diyorsunuz?" sorusunu cevaplandıran İnce şöyle konuştu: "Düzelteyim, evet biraz maksadını aştı. Fazıl Say’ı keyifle dinlerim. Bizim yüz akımız, bir sanatçımız. Ben onu kastetmedim ama o bana bazı laflar etti. Üstüne alındı ama ben onu kastetmedim. O niye üstüne alındı ki? Ben onu kastetmedim, o üstüne alındı. Sonra video gönderdim ona, bak seni kastetmedim dedim. İzlemem dedi. Tavrı hoş değildi. Sanatçılarımızın gözlerinden öpüyorum. Fazıl Say’ı ayırıyorum. Ama belediye bağlantılı olanlar hariç. Fazıl Say benim videomu izlemeye tenezzül etmemiş ama ben onun konserlerini keyifle dinliyorum. En son Kazdağları’nda dinlemiştim. Buradan Fazıl Say’a selamlarımı iletiyorum."

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