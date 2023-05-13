Adaylıktan çekilen Muharrem İnce, seçmenine sandıkta adresi gösterdi!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kaset kumpası sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından, seçmenine sandıkta oy kullanması için nasıl bir mesaj vereceği merak ediliyordu. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her evden bir oy memeleket partisine, Sandıktan vazgeçme" diye seslendi.

İnce, "Sandıktan vazgeçme, Oylar Memleket Partisi’ne!" dedi.

ERDOĞAN: MUHARREM İNCE'Yİ ARADIM

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere iki gün kala televizyon kanallarının ortak canlı yayınında soruları yanıtladı.

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Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl sadır oldu diye kendisiyle konuşayım istedim. Anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kol kola, el ele olduğu, bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şey diye bir şey söylemiyorum. Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi.

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Olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı aday olduğunu açıkladı. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında bir çok şüphesiz ki, gerçekten namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Devlet olarak yapmamız gereken Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bulunduğumuz makamın görevi. Bu şekilde süreç başlayacaktır. Şu anda bir eksiğiyle gidiyor yarış. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun" dedi.

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