Adcı ne demek, TDK'ya göre Adcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adcı ne demek? Adcı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adcı kelimesi. Peki adcı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adcı nedir, adcı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADCI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adcı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adcı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adcılık öğretisine bağlı (kimse), isimci

