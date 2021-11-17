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Addan Türeme Eylem ne demek, TDK'ya göre Addan Türeme Eylem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Addan Türeme Eylem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Addan Türeme Eylem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Addan Türeme Eylem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Addan Türeme Eylem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Addan Türeme Eylem ne demek, TDK'ya göre Addan Türeme Eylem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Addan türeme eylem ne demek? Addan türeme eylem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi addan türeme eylem kelimesi. Peki addan türeme eylem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre addan türeme eylem nedir, addan türeme eylem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ADDAN TÜREME EYLEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Addan türeme eylem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre addan türeme eylem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ad kökünden fiil yapım ekiyle yapılmış fiil gövdesi, isimden türeme fiil

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