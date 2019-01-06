ADEB Öğrencilerinden Şiir Dinletisi
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, şiir dinletisi etkinliği düzenledi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, şiir dinletisi etkinliği düzenledi.
Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (ADEB) öğrencilerinden oluşan Arapça İletişim Topluluğu şiir dinletisi etkinliği düzenledi. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinin, öğrencilerinin ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler modern Arap şairlerinin şiirlerini Türkçe tercümeleriyle birlikte seslendirdiler.
Kaynak: İHA
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